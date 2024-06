Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως την Κυριακή διεξήγαγαν αεροπορική επιδρομή στη Συρία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί υψηλόβαθμο στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Επρόκειτο για τον «Οσάμα Τζαμάλ Μουχάμαντ Ιμπραήμ αλ Τζανάμπι», ο οποίος ήταν «ανώτερο στέλεχος» του ISIS και «καθιστούσε δυνατές» ενέργειες της οργάνωσης, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο θάνατός του θα διαταράξει τη «δυνατότητα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης να εξασφαλίζει «πόρους» και να «διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι έπαθαν κακό άμαχοι» στον βομβαρδισμό.

Δεν δίνονται άλλες λεπτομέρειες, ούτε διευκρινίζεται πού ακριβώς έγινε ο βομβαρδισμός.

U.S. Central Command Airstrike in Syria Kills Senior ISIS Official

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

On June 16, U.S. Central Command conducted an airstrike in Syria, killing Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, a senior ISIS official and facilitator. His death will disrupt ISIS’s ability to resource and… pic.twitter.com/aCFpvCFfTz

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 19, 2024