Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, που πρόσφατα ανακοίνωσε πως διαλύεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «στοχοποίησε και σκότωσε» προχθές Σάββατο στο βορειοδυτικό τμήμα της συριακής επικράτειας «ανώτερο στέλεχος αρμόδιο για τα οικονομικά και τον εφοδιασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν (HaD), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα».

CENTCOM Forces Kill Senior Operative of Al-Qaeda affiliate Hurras al-Din

On Fed. 15, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria targeting and killing a senior finance and logistics official in the terrorist organization Hurras al-Din… pic.twitter.com/MTsJ5TbIe1

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2025

