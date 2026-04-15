Το Πεντάγωνο στέλνει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία, μεταδίδει η Washington Post.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, εξετάζεται παράλληλα και το ενδεχόμενο επιπλέον αεροπορικών επιθέσεων ή χερσαίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η εύθραυστη εκεχειρία δεν κρατήσει.

Οι δυνάμεις που μετακινούνται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» και σε διάφορα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι.

Περίπου 4.200 ακόμη στρατιώτες από αμφίβιες ομάδες και πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν προς το τέλος του μήνα.

Οι στρατιώτες αυτοί θα ενταχθούν στη δύναμη των περίπου 50.000 στρατιωτών που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.