Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αποστέλλει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων και μιας επιπλέον εκστρατευτικής μονάδας Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, κίνηση που θα προσθέσει 9.000 έως 10.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Οι σχεδιασμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον Πρόεδρο Τραμπ και τη στρατιωτική ηγεσία για τη διαχείριση του πολέμου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν πάντως ότι οι κινήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Wall Street Journal».

Σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου, οι τρεις ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων αναμένεται να συγκεντρώνουν περίπου 20.000 στρατιωτικούς, έως 150 μαχητικά αεροσκάφη και σημαντικό αριθμό αντιτορπιλικών με δυνατότητες εκτόξευσης και αναχαίτισης πυραύλων. Οι δυνάμεις αυτές θα προστεθούν στους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται ήδη αναπτυγμένοι στην ευρύτερη περιοχή. Τα αεροπλανοφόρα των οποίων εξετάζεται η μετακίνηση εντός του Νοεμβρίου είναι το USS George Washington, το USS George H.W. Bush και το USS Theodore Roosevelt.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η αποστολή της αμφίβιας ομάδας μάχης «Makin Island» από την Καλιφόρνια, η οποία ενδέχεται να ενωθεί ή να αντικαταστήσει την αμφίβια ομάδα «Boxer».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Time» ότι είναι «πιθανό» να διευρύνει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις εκλογές. Ο πόλεμος, που είχε ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου σε συντονισμό με το Ισραήλ, γνώρισε μια προσωρινή παύση το καλοκαίρι λόγω διαπραγματεύσεων, οι οποίες όμως κατέρρευσαν οδηγώντας σε νέες σποραδικές επιθέσεις.

«Πιθανό να διευρυθούν οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν»

Παρά την πολεμική προετοιμασία, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι νέες ναυτικές αποστολές ενδέχεται απλώς να αντικαταστήσουν μονάδες που βρίσκονται στη θάλασσα για πολλούς μήνες —όπως τα USS George H.W. Bush, USS George Washington και την ομάδα «Boxer»— εφόσον αποφασιστεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της σύγκρουσης.