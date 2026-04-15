Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπρόσθετους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι επιπλέον στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δυνάμεις που κινούνται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και πολλά πολεμικά πλοία που το συνόδευαν, ανέφεραν νυν και πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν στρατιωτικές κινήσεις.

Περίπου 4.200 επιπλέον στρατιώτες με την ομάδα Boxer Amphibious Ready και την ομάδα του Marine Corps, την 11η Marine Expeditionary Unit, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κοντά στο τέλος του μήνα.

Αυτή η στρατιωτική δύναμη φαίνεται πιθανό να συνενωθεί με πολεμικά πλοία που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχειρία των δύο εβδομάδων πρόκειται να λήξει στις 22 Απριλίου. Τα στρατεύματα θα συμμετάσχουν στο εκτιμώμενο προσωπικό των 50.000 Αμερικανών που το Πεντάγωνο δήλωσε ότι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.