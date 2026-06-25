Σε πλήρη κινητοποίηση τίθεται ο κρατικός μηχανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή επείγουσας βοήθειας στη Βενεζουέλα, η οποία δοκιμάζεται σκληρά μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους.

Με επίσημη δήλωσή του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, γνωστοποίησε την άμεση ενεργοποίηση των αμερικανικών μηχανισμών αρωγής.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα αναπτύξει αμέσως ομάδες διασωστών, ιατρικά μέσα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα», υπογράμμισε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», συμπληρώνοντας πως «η Αμερική στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes. Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath. America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

Η ανακοίνωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται να εξειδικεύσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις του Λευκού Οίκου. Οι αμερικανικές ομάδες διάσωσης και οι ιατρικές μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν άμεσα στο δύσκολο έργο του εντοπισμού επιζώντων στα συντρίμμια, κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου έχουν καταγραφεί εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών στους περισσότερους από 700 τραυματίες της καταστροφής.