Η Αρμενία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Η σχετική δήλωση υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη χώρα.

Όπως ανέφεραν οι δύο πλευρές, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη Συμφωνία 123, το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αδειοδοτούν τη μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας και εξοπλισμού σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αρχικές αμερικανικές εξαγωγές προς την Αρμενία ύψους έως και 5 δισ. δολαρίων, ενώ προβλέπονται επιπλέον 4 δισ. δολάρια σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια για καύσιμα και υπηρεσίες συντήρησης.

«Η συμφωνία αυτή εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στη διαρκώς ενισχυόμενη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Αρμενίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νικόλ Πασινιάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

Η Αρμενία, η οποία για δεκαετίες εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία και το Ιράν για τις ενεργειακές της ανάγκες, εξετάζει πλέον προτάσεις από αμερικανικές, ρωσικές, κινεζικές, γαλλικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο νέος σταθμός θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, ρωσικής κατασκευής, αντιδραστήρα Metsamor.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, οι σημερινές ανακοινώσεις θεωρείται ότι διευρύνουν τις πιθανότητες επιλογής αμερικανικού σχεδίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει πλήγμα για τη ρωσική επιρροή στον Νότιο Καύκασο, η οποία έχει ήδη περιοριστεί μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη Βανς πραγματοποιείται έξι μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο, που χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθεί το Αζερμπαϊτζάν την Τετάρτη και την Πέμπτη.