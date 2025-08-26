Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τη Χαμάς, μέσω του Κατάρ, να παρουσιάσει τις απαιτήσεις της για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ στο Ισραήλ βρέθηκε αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για να προετοιμάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός.

Το ίδιο δημοσίευμα, αναφέρει ότι το Ισραήλ αναζητά τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η τοποθεσία δεν έχει σημασία, ρίχνοντας το βάρος στο Ισραήλ.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα δεν είναι ο τόπος διεξαγωγής», είπε ο Μαζέντ Αλ-Ανσάρι, «αλλά να υπάρξει συμφωνία τώρα. Υπάρχει ήδη μια πρόταση στο τραπέζι, στην οποία το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει».

«Οι προσπάθειες να καθυστερήσει η διαδικασία μέσω αλλαγής τοποθεσιών ή άλλων τακτικών είναι ξεκάθαρες στη διεθνή κοινότητα, και ήρθε η ώρα το Ισραήλ να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε όσα έχει ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει για να εξετάσει την πορεία του πολέμου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.

Δείτε βίντεο των IDF από την καταστροφή τούνελ της Χαμάς στη Γάζα που είχε σφραγιστεί με μπετόν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα νέο υλικό που δείχνει την καταστροφή δύο τούνελ της Χαμάς στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατό, το ένα από τα τούνελ, το οποίο διέθετε πολλαπλές εξόδους, περιλάμβανε χώρους διαβίωσης, τρόφιμα, όπλα και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς. Οι στρατιώτες το γέμισαν με μπετόν για να το σφραγίσουν.

Ένα δεύτερο υπόγειο δίκτυο, μήκους εκατοντάδων μέτρων, καταστράφηκε με εκρηκτικά.

Οι IDF αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν δεκάδες μαχητές της Χαμάς, ενώ καταστράφηκαν τρομοκρατικές υποδομές τόσο υπόγειες όσο και επίγειες. Ο στρατός προσθέτει ότι η επιχείρηση είχε στόχο τη διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των κεντρικών και νότιων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας.