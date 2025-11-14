Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μετά τους μετανάστες, τους αντιφασίστες και τους κομμουνιστές στο στόχαστρο της προεδρίας Τραμπ μπαίνουν τώρα και οι.. παχύσαρκοι.

Οι πολίτες ξένων χωρών που ονειρεύονται να ζήσουν στις ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να ρίξουν μια δεύτερη ματιά στη… ζυγαριά τους πριν κάνουν αίτηση για βίζα.

Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών, η παχυσαρκία –μαζί με άλλες «ακριβές» ασθένειες όπως ο διαβήτης ή ο καρκίνος– μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης, καθώς θεωρείται ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα αντέξουν το… κόστος της φροντίδας τους.

Η νέα οδηγία, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στάλθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε πρεσβείες και προξενεία σε όλο τον κόσμο και επεκτείνει σημαντικά τους ήδη υπάρχοντες κανόνες. Το μήνυμα είναι σαφές: αν σκοπεύεις να μεταναστεύσεις, μην περιμένεις μόνο να έχεις τα χρήματα και το διαβατήριο – καλύτερα να έχεις και υγιές σώμα και… φτηνές συνήθειες.

Οι πρεσβείες καλούνται επίσης να αξιολογούν αν τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος έχουν «αναπηρίες, χρόνιες νόσους ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες» που απαιτούν φροντίδα, γιατί οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν είναι… κοινωνικά ανοιχτοί για απρόσμενες δαπάνες.

Μοναδική ειρωνεία: οι ΗΠΑ είναι από τις πιο παχύσαρκες χώρες του κόσμου – κυρίως λόγω διατροφής και έλλειψης άσκησης – αλλά ταυτόχρονα φαίνεται πως θεωρούν «βαρίδι» κάθε μελλοντικό μετανάστη με παχυσαρκία.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές ότι η μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης είναι η κορυφαία προτεραιότητά του, ενώ η είσοδος νέων μεταναστών στις ΗΠΑ έγινε πιο… «διακριτική». Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακύρωσε χιλιάδες βίζες για αιτούντες με αντι-αμερικανικές απόψεις – μάλλον για να δείξει ότι δεν αστειεύεται, ακόμη κι αν οι λόγοι είναι πιο ιδεολογικοί παρά ιατρικοί.

«Δεν αποτελεί μυστικό ότι η διοίκηση Τραμπ προτάσσει τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Τόμι Πίγκοτ.

Και συνέχισε: «Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν ότι το μεταναστευτικό σύστημα δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους».

Με άλλα λόγια, αν σκοπεύετε να μεταναστεύσετε στις ΗΠΑ, καλό θα είναι να είστε υγιείς, υπάκουοι και προπάντως… φθηνοί.

Με πληροφορίες από: POLITICO