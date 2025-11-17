Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή (16/11) ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

«Είναι πιθανό να έχουμε κάποιες συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πού θα καταλήξουν», τόνισε σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, προσθέτοντας χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.

