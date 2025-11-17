Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή (16/11) ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

Ya valió madres El Cartel de los Soles pic.twitter.com/XIg4Z50jDj — Camotiz (@camotiz52) November 17, 2025

«Είναι πιθανό να έχουμε κάποιες συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πού θα καταλήξουν», τόνισε σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, προσθέτοντας χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Donald Trump: “Es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos en qué quedan”. Prácticamente al mismo tiempo, el Departamento de Estado designa al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. pic.twitter.com/fyoJ6O8CZD — Helena Villar (@HelenaVillarO) November 17, 2025

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.