Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι θα φιλοξενήσει τον τρίτο γύρο συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις 14 και 15 Μαΐου.

Οι δύο προηγούμενες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο πρεσβευτών, καθώς η Βηρυτός δεν ενέδωσε στις πιέσεις των ΗΠΑ να συναντηθεί ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Αούν έχει δηλώσει ότι μια τέτοια συνάντηση υψηλού επιπέδου δεν θα ήταν κατάλληλη πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία για την ασφάλεια, και πριν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στο Λίβανο.

Οι δύο πλευρές συζητούν ένα πλαίσιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, την αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ από ένα ενδυναμωμένο Λίβανο, καθώς και την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρυτού.

Στην προηγούμενη συνάντηση, στις 23 Απριλίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ για τρεις εβδομάδες.

Η εκεχειρία αυτή δεν έχει γίνει αισθητή στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να στοχεύει μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις τόσο στο βόρειο Ισραήλ, όσο και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας έξι μιλίων πέρα από τα σύνορα, η οποία, σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ, αποσκοπεί στην προστασία των κοινοτήτων του βορρά από εχθρικά πυρά.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο εναντίον στόχων που η Ιερουσαλήμ θεωρεί απειλή, έχουν θέσει όρια στις επιθέσεις στη Βηρυτό, η οποία μέχρι την Τετάρτη (6/5), είχε παραμείνει ανέπαφη από τις αρχές Απριλίου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως στόχο ένα μέλος της Χεζμπολάχ υπεύθυνο για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.