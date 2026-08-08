Ανήμερα της ορκωμοσίας του Κολομβιανού προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προσφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο ενός πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας.

Υπογραμμίζοντας την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και οικονομίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προσφέρει «ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας για την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Ντε Λα Εσπριέγια στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων».

Ο 48χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», εντατικοποιώντας τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.