Σε νέα τροχιά επικίνδυνης έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13 Ιουλίου) σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών εγκαταστάσεων στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση της Ουάσιγκτον σε ενέργειες της Τεχεράνης που θεωρείται ότι δυσχεραίνουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σειρά στόχων κοντά στα Στενά, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ, καθώς και κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου και στην ενδοχώρα (Μπουσέρ). Οι συγκεκριμένες περιοχές διαδραματίζουν γεωστρατηγικό ρόλο στην προσπάθεια του Ιράν να ασκήσει έλεγχο στα Στενά, ενώ παράλληλα φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές υποδομές.

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ενώ το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων βρισκόταν σε εξέλιξη, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επαναστάσεως άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Κατά την ίδια ενημέρωση, αμερικανικά αεροσκάφη κατέρριψαν επιτυχώς έναν ιρανικό πύραυλο κρουζ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αυτοκτονίας.

Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας ευρείας κλίμακας επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε ότι έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, εναντίον αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς και στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.