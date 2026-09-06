Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το ιρανικό πετρελαιοφόρο M/T Kylo καταστράφηκε και βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Η επίθεση αποτελεί μέρος των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσίασε ως απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Στον βυθό της θάλασσας» το Kylo

Σύμφωνα με την CENTCOM, το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», ήταν άφορτο όταν στοχοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το πλοίο σε πολλαπλά κρίσιμα σημεία, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του είχε κληθεί να το εγκαταλείψει.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δημοσίευσε παράλληλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφει το πετρελαιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες και στη συνέχεια να βυθίζεται.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Η αμερικανική απάντηση στις επιθέσεις κατά πολεμικών πλοίων

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι, εκτός από το Kylo, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ακόμη ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τα M/T Downy και M/T Stark 1 τέθηκαν, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το Kylo καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα τρία πλοία εντάσσονταν σε δίκτυο που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.