Η αμερικανική διπλωματία κατέστησε σαφές χθες Παρασκευή ότι υποστηρίζει «το δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά την αφγανική επίθεση της προηγουμένης εναντίον στοιχείων των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα των δύο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», ανέφερε μέσω X η τρίτη τη τάξει του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Άλισον Χούκερ, σημειώνοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα χθες με τον Πακιστανό ΥΠΕΞ.

Spoke today with Pakistan Foreign Secretary Baloch to express condolences for lives lost in the recent conflict between Pakistan and the Taliban. We continue to monitor the situation closely and expressed support for Pakistan’s right to defend itself against Taliban attacks. — Allison M. Hooker (@UnderSecStateP) February 27, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη αμερικανική επίσημη αντίδραση στη δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν αφού η πακιστανική αεροπορία βομβάρδισε χθες αφγανικές μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Καμπούλ και της Κανταχάρ.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θύμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ταλιμπάν χαρακτηρίζονται «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ και ότι έχουν «αθετήσει συστηματικά τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτρέποντας στη βία να αποσταθεροποιεί την περιοχή».

Παρότι είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές εχθροπραξίες αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Το Πακιστάν κατηγορεί τις αφγανικές de facto αρχές ότι προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε ενόπλους που εξαπολύουν επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια, κάτι που Αφγανοί Ταλιμπάν αρνούνται.