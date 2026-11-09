Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το Ιράκ να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, εκτός από δύο, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ουάσινγκτον για την άσκηση αυξημένης οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών Φουάντ Χουσεΐν σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Jazeera.

Μία από τις εξαιρέσεις αφορούν περάσματα στην περιοχή του Κουρδιστάν.

«Υπάρχουν πολλά επίσημα και ανεπίσημα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, και το κλείσιμο όλων αυτών θα ήταν δύσκολο και θα επηρέαζε την οικονομία μας. Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να ζητούν το κλείσιμο των περασμάτων και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συζητήσεις μαζί τους», ανέφερε ο Χουσεΐν.

Τον περασμένο μήνα, το Ιράκ έκλεισε το πολυσύχναστο συνοριακό πέρασμα Σεέμπ με το Ιράν, προκειμένου να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας και να εγκαταστήσει εξοπλισμό εντοπισμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.