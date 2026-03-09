Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, και αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα, τα συντρίμμια έπεσαν κοντά στην πόλη Γκαζιαντέπ κατά τις 14:00 το μεσημέρι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αναφορά σε θύματα.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό», διαμηνύει η Άγκυρα.

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων», ξεκαθαρίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επίθεση των Ιρανών με πύραυλο στην Τουρκία έρχεται λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να εκκενώσουν το Προξενείο κοντά στα Άδανα, στα νότια της χώρας.

Δείτε βίντεο από την κατάρριψη:

Η εφημερίδα Hurriyet στην πρωτοσέλιδη ηλεκτρονική της έκδοση ανέφερε τα εξής:

Στην ανακοίνωση του MSB αναφέρονται τα εξής:

Νέα προειδοποίηση από την Τουρκία προς το Ιράν