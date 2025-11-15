Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Την ετήσια έκθεσή του, για την κατάταξη των ισχυρότερων στρατών στον κόσμο, δημοσίευσε ο ιστότοπος GlobalFirepower.com.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2025, στις τρεις πρώτες θέσεις παραμένουν – από το 2005, όταν και δημοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση του GlobalFirepower.com – οι στρατοί των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας.

Ακολουθούν η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Τουρκία, ενώ την πρώτη δεκάδα κλείνει η Ιταλία.

Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται όπως και πέρσι στην 30ή θέση, διατηρώντας ακόμα σημαντική αποτρεπτική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πίνακες που αφορούν την Ελλάδα:

Πώς φτιάχνεται η κατάταξη

Προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την Κατάταξη Στρατιωτικής Ισχύος για το 2025, ο ιστότοπος εξέτασε 145 χώρες, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 60 μεμονωμένους παράγοντες, ώστε να καθορίσει τη βαθμολογία PowerIndex (“PwrIndx”) κάθε έθνους, με κατηγορίες που κυμαίνονται από την ποσότητα των στρατιωτικών μονάδων και την οικονομική κατάσταση, έως τις υλικοτεχνικές δυνατότητες και τη γεωγραφία.

Η χρήση της μοναδικής φόρμουλας του GlobalFirepower.com επιτρέπει σε μικρότερα, πιο τεχνολογικά προηγμένα έθνη να ανταγωνίζονται μεγαλύτερα, λιγότερο ανεπτυγμένα, ενώ ειδικοί τροποποιητές, με τη μορφή μπόνους και ποινών, εφαρμόζονται για την περαιτέρω βελτίωση του ετήσιου καταλόγου. Έγχρωμα βέλη υποδεικνύουν τη σύγκριση της τάσης από έτος σε έτος (Αύξηση, Σταθερότητα, Μείωση).