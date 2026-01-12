Oι Αρχές της Ισπανίας κατάσχεσαν σχεδόν δέκα τόνους κοκαΐνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξήγαγε ποτέ η Ισπανία στη θάλασσα.

Το φορτίο ήταν κρυμμένο σε ένα πλοίο που έπλεε από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη.

Το ρεσάλτο έγινε στις 12 Ιανουαρίου στα ανοικτά των ακτών των Καναρίων Νήσων και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στη Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη.

Συνολικά συνελήφθησαν δεκατρία άτομα, κατασχέθηκαν 294 μπλοκ κοκαΐνης και βρέθηκε ένα πιστόλι στο πλοίο.

Η επιχείρηση ήταν διεθνής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.