To Ισραήλ προσπαθεί να ελέγξει τι «βγαίνει» προς τα έξω μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από το Ιράν.

Σήμερα ξημέρωσε η δέκατη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή και σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα τόσο η Τεχεράνη, όσο και το Τελ Αβίβ θυμίζουν βομβαρδισμένα τοπία.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ενισχύσει τους περιορισμούς σχετικά με τη βιντεοσκόπηση των σημείων που δέχθηκαν επίθεση, με την αστυνομία να συλλαμβάνει άτομα που καταγράφουν ή δημοσιεύουν ευαίσθητο υλικό.

Δείτε βίντεο όπου η αστυνομία κάνει παρατήρηση σε πολίτες που καταγράφουν τα τεκταινόμενα:

Οι Αρχές δηλώνουν ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στο να αποτρέψουν τη διαβίβαση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.