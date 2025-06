Το Ιράν επιβεβαίωσε σήμερα ότι ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κάποια τμήματά της.

«Στη διάρκεια της πιο πρόσφατης επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον της Τεχεράνης, δυστυχώς βλήματα έπληξαν τη φυλακή Εβίν προκαλώντας ζημιές σε κάποια τμήματα», μετέδωσε το πρακτορείο της δικαστικής εξουσίας Mizan, ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση στα κτήρια της φυλακής παραμένει “υπό έλεγχο”.

All Basij headquarters and headquarters and the symbols of the Revolutionary Guards’ rule are burning in Tehran. pic.twitter.com/Kvzn5bZmd2

