Οκτώ ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya, το οποίο επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ο διάδρομος αποπροσγειώσεων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Από τις επιθέσεις δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα τόσο με στρατιωτική πηγή όσο και με κάτοικο της περιοχής κοντά στη βάση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θέλησαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα για δήλωση.

Η βάση βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας ως στρατιωτικό αεροδρόμιο από το 2013 και κατά τη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου στη Συρία πέρασε αρκετές φορές υπό τον έλεγχο διαφορετικών πλευρών, μεταξύ των δυνάμεων που παρέμεναν πιστές στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και των αντιπολιτευόμενων ομάδων.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ, στα τέλη του 2024, η εγκατάσταση φέρεται να αξιοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο για τον νέο συριακό στρατό, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο και δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα ακολούθησαν επίσκεψη τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη εντασσόταν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις προσπάθειες για την επαναλειτουργία της βάσης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη ένταση, με τη Συρία να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Σε ομιλία του στις 6 Αυγούστου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι οι επαναλαμβανόμενες ισραηλινές επιθέσεις εξακολουθούν να απειλούν την ασφάλεια της Συρίας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έχει προειδοποιήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει ενέργειες που θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Συρίας με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια.

Στις αρχές Αυγούστου, η Συρία πραγματοποίησε αεροπορικές ασκήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, χρησιμοποιώντας ρωσικής κατασκευής μαχητικά MiG-21. Ήταν οι πρώτες ασκήσεις αυτού του είδους μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Παράλληλα, το δημόσιο ισραηλινό δίκτυο Kan μετέδωσε στις 11 Αυγούστου ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν πως η Συρία επιταχύνει την προσπάθεια ανασυγκρότησης της πολεμικής της αεροπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στρατολογούνται και εκπαιδεύονται νέοι πιλότοι, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη άσκηση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών.

Το Kan επικαλέστηκε ισραηλινή πηγή, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει μεταφέρει τις ανησυχίες του στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.