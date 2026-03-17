Σύμφωνα με το ιρανικό αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International, περίπου 300 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης «Μπασίτζ» σκοτώθηκαν στα κύματα των νυχτερινών επιθέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις IDF, κατά τις νυχτερινές επιδρομές, σε μία από τις οποίες φαίνεται ότι σκοτώθηκε ο Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, καθώς και ο αναπληρωτής του και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, αλλά δεν έχει δώσει στοιχεία.

Η Μπασίτζ (Basij) διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της θέλησης του καθεστώτος και καταστέλλει βίαια τη διαφωνία.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιδρομές έπληξαν διάφορα κέντρα διοίκησης και logistics, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου που στέγαζε εκατοντάδες οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις της Μπασίτζ για περιπολίες και περιφρούρηση. Αναφέρει ότι μονάδες που διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην καταστολή των διαμαρτυριών των Ιρανών πολιτών χτυπήθηκαν σκληρά.