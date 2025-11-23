Oι Ιταλοί είπαν όχι στη βία κατά των γυναικών με μια μεγάλη διαδήλωση. Την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου «Run Free» που σκοπό είχε να στείλει το μήνυμα σε όλη τη χώρα.

Η διαδρομή ξεκινούσε από το Κολοσσαίο και συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα τόνισε τη σημασία ενός σήματος ενότητας για την καταπολέμηση των γυναικοκτονιών.

Επίσης αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Εκπαίδευσης στην προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού, στην ενίσχυση υγιών σχέσεων και στον σεβασμό των προσωπικών ορίων, θέματα που ήδη περιλαμβάνονται στις νέες υπουργικές οδηγίες.

«Είναι μια σημαντική ημέρα, την οποία επιθυμούσαμε έντονα για να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας», είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας.

Στον αγώνα δρόμου παρευρέθηκαν επίσης η Υπουργός Οικογένειας Ευγενία Ροτσέλα και ο Υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από την Υπουργό Οικογένειας και Ίσων Ευκαιριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Άμυνας.

Η διαδρομή αλληλεγγύης ήταν 5 χιλιόμετρα και περνούσε μέσα από τα ιστορικά ορόσημα της Ρώμης: από το Κολοσσαίο έως τις Αυτοκρατορικές Αγορές, περνώντας από την Altare della Patria.

Σχολεία, Ιδρύματα, Αθλητικά Σωματεία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, όλοι ενωμένοι για να πουν όχι στη βία κατά των γυναικών.

Ένα ισχυρό μήνυμα, μια συγκεκριμένη δέσμευση που καταδεικνύει τη δράση αυτής της Κυβέρνησης στην ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση των γυναικοκτονιών.

Πηγές: Sport e Salute, il sole 24 Ore, La Repubblica