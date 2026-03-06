Η φρεγάτα Federico Martinengo του Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να σταλεί στην Κύπρο, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Η αποστολή εντάσσεται σε επιχείρηση που συντονίζεται από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, με στόχο την άμυνα της περιοχής γύρω από την Κύπρο.

Η φρεγάτα Martinengo έχει στο ενεργητικό της συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις, καθώς πέρυσι ολοκλήρωσε τη δράση της στην ευρωπαϊκή αποστολή Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, προστατεύοντας την εμπορική ναυτιλία από απειλές των Χούθιυτική βάση του Τάραντα.

Η αποστολή της φρεγάτας στη Μεσόγειο υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ιταλίας και των συμμάχων της στην ευρωπαϊκή ναυτική ασφάλεια και την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας σε στρατηγικά κρίσιμες περιοχές.