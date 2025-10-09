Βίντεο που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δείχνει δεκάδες Παλαιστίνιους στους δρόμους του Χαν Γιουνίς και της κεντρικής Γάζας καθώς χορεύουν και τραγουδούν για να γιορτάσουν την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε μια γιορτή που έχει στηθεί, ένας από τους κατοίκους φαίνεται να κρατάει παλαιστινιακές σημαίες.

كاميرا الحدث ترصد مظاهر الفرح في شوارع غزة عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار تعبيراً عن أملهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أشهرٍ طويلة من المعاناة#الحدث #قناة_الحدث pic.twitter.com/RK6uf2qjuS — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2025

«Ειλικρινά, όταν άκουσα τα νέα, δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Δάκρυα χαράς έτρεχαν. Δύο χρόνια βομβαρδισμών, τρόμου, καταστροφής, απώλειας, ταπείνωσης και της συνεχούς αίσθησης ότι θα μπορούσαμε να πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή», λέει στο AFP ο εκτοπισμένος από τη Γάζα, Σάμερ Τζουντέ.

«Τώρα, επιτέλους νιώθουμε ότι παίρνουμε μια στιγμή ανάπαυλας», προσθέτει ο Σάμερ Τζουντέ.