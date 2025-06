Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, από αυτοκίνητα με κατοίκους που εγκαταλείπουν τις οικίες τους.

Η Τεχεράνη είναι μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους. Ήδη, πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν από την πρωτεύουσα και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλα μέρη της χώρας.

Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα στο Telegram με τίτλο ”συντονισμός εξόδου” για φοιτητές με αρκετές συνομιλίες να αναφέρονται στην οργάνωση ταξιδιών από την Τεχεράνη σε διάφορες άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν.

Is anyone home?!?

Large columns from Tehran continue to flow — people are trying to leave the city. #Iran pic.twitter.com/Rh4SkUdtYm

— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) June 15, 2025