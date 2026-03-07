Μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε έναν εφιάλτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη λίστα κινδύνων και προκλήσεων που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν θα είναι σε θέση να μεταφράσει τις στρατιωτικές επιτυχίες σε μια σαφή γεωπολιτική νίκη.

Ακόμα και μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τα καταστροφικά πλήγματα εναντίον των ιρανικών δυνάμεων στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, η κρίση έχει γρήγορα διευρυνθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση που απειλεί με μια πιο παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ με επιπτώσεις πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ.

Αυτό είναι ένα σενάριο που ο Τραμπ είχε αποφύγει στις δύο θητείες του στον Λευκό Οίκο, προτιμώντας γρήγορες, περιορισμένες επιχειρήσεις όπως η αστραπιαία επιδρομή στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και η εφάπαξ επίθεση του Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το Ιράν είναι μια μπερδεμένη και ενδεχομένως παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία», δήλωσε η Λόρα Μπλούμενφελντ της Σχολής Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Johns Hopkins στην Ουάσινγκτον. «Ο Τραμπ θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία, την περιφερειακή σταθερότητα και την απόδοση του δικού του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «ηλίθιες» στρατιωτικές επεμβάσεις, τώρα επιδιώκει αυτό που πολλοί ειδικοί θεωρούν ως έναν ανοιχτό πόλεμο επιλογής, χωρίς να υποκινείται από οποιαδήποτε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ από το Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου από τον πρόεδρο και τους βοηθούς του.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αναλυτές λένε ότι δυσκολεύτηκε να διατυπώσει ένα λεπτομερές σύνολο στόχων ή ένα σαφές τελικό σχέδιο για την Επιχείρηση Epic Fury, τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, προσφέροντας μεταβαλλόμενες λογικές για τον πόλεμο και ορισμούς για το τι θα συνιστούσε νίκη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνν Κέλι απέρριψε την εκτίμηση αυτή, λέγοντας ότι ο Τραμπ έχει περιγράψει σαφώς τους στόχους του να «καταστρέψει τους βαλλιστικούς πυραύλους και την παραγωγική ικανότητα του Ιράν, να κατεδαφίσει το ναυτικό του, να τερματίσει την ικανότητά του να εξοπλίζει πληρεξουσίους και να το εμποδίσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, οι αμερικανικές απώλειες αυξηθούν και το οικονομικό κόστος από τη διακοπή της διακίνησης του πετρελαίου στον Κόλπο πολλαπλασιαστεί, το μεγαλύτερο στοίχημα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ θα μπορούσε επίσης να βλάψει πολιτικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του.

Το MAGA στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο

Παρά την κριτική από ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ που αντιτίθενται στις στρατιωτικές επεμβάσεις, μέλη του κινήματός του «Make America Great Again» τον έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό στο θέμα του Ιράν μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, οποιαδήποτε μείωση της υποστήριξής τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεδομένων των δημοσκοπήσεων που δείχνουν αντίθεση στον πόλεμο μεταξύ του ευρύτερου εκλογικού σώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός κρίσιμου μπλοκ ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

«Ο αμερικανικός λαός δεν ενδιαφέρεται να επαναλάβει τα λάθη του Ιράκ και του Αφγανιστάν», δήλωσε ο Μπράιαν Ντάρλινγκ, Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής. «Η βάση της MAGA είναι χωρισμένη σε εκείνους που βασίστηκαν σε υποσχέσεις για μηδενικό πόλεμο και σε εκείνους που είναι πιστοί στην κρίση του Τραμπ».

Ψηλά στη λίστα των ανησυχιών των αναλυτών βρίσκεται το ανάμεικτο μήνυμα από τον Τραμπ και τους βοηθούς του σχετικά με το εάν επιδιώκει «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη.

Στην αρχή της σύγκρουσης, υποστήριξε ότι η ανατροπή των ηγετών του Ιράν ήταν ένας στόχος, τουλάχιστον μέσω της υποκίνησης εσωτερικής εξέγερσης. Δύο ημέρες αργότερα, δεν το ανέφερε ως προτεραιότητα.

Αλλά την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι θα παίξει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν και ενθάρρυνε τους Ιρανούς Κούρδους αντάρτες να εξαπολύσουν επιθέσεις.

Ακολούθησε η απαίτησή του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Σε όλη την περιοχή, οι κίνδυνοι έχουν κλιμακωθεί με τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ και σε άλλους γείτονες, καθώς επιδιώκει να σπείρει χάος και να αυξήσει το κόστος για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του.

Δείχνοντας ότι το Ιράν μπορεί ακόμα να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει ομάδες πληρεξουσίων, η πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανανέωσε τις εχθροπραξίες με το Ισραήλ, επεκτείνοντας τον πόλεμο σε μια άλλη χώρα.

Οι αμερικανικές απώλειες ήταν χαμηλές μέχρι στιγμής, με έξι στρατιωτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, και ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τις πιθανότητες να υπάρξουν περισσότερες, ενώ αρνήθηκε να αποκλείσει εντελώς την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων.

Ερωτηθείς αν οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για επιθέσεις εμπνευσμένες από το Ιράν στο εσωτερικό, ο Τραμπ απάντησε σε συνέντευξη στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή: «Υποθέτω… Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν».

Αλλά ο Τζόναθαν Πανίκοφ, πρώην αναπληρωτής αξιωματικός των εθνικών μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Τίποτα δεν είναι πιθανό να επιταχύνει ένα πρόωρο τέλος του πολέμου περισσότερο από τις αμερικανικές απώλειες… Σε αυτό βασίζεται το Ιράν».

Λάθος υπολογισμός της Βενεζουέλας

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει αυξανόμενη όρεξη για στρατιωτική δράση κατά τη δεύτερη θητεία του, υπολόγισε λανθασμένα ότι η εκστρατεία στο Ιράν θα εξελισσόταν όπως η επιχείρηση στη Βενεζουέλα νωρίτερα φέτος.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανοίγοντας τον δρόμο στον Τραμπ να εξαναγκάσει πιο υπάκουους πρώην πιστούς του να του δώσουν σημαντική επιρροή στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας – χωρίς να χρειαστεί καμία εκτεταμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Αντιθέτως, το Ιράν έχει αποδειχθεί ένας πολύ πιο σκληρός, καλύτερα οπλισμένος εχθρός με ένα εδραιωμένο κληρικό και κατεστημένο ασφαλείας.

Ακόμη και η κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση «αποκεφαλισμού» που σκότωσε τον Χαμενεΐ και ορισμένους άλλους ανώτερους ηγέτες δεν έχει μέχρι στιγμής αποτρέψει το Ιράν από το να εξαπολύσει στρατιωτική απάντηση και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ακόμη πιο σκληροπυρηνικές προσωπικότητες.

Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται πάνω από τη σύγκρουση είναι το κατά πόσον το Ιράν θα μπορούσε να βυθιστεί στο χάος και να διαλυθεί εάν πέσουν οι σημερινοί ηγέτες του, αποσταθεροποιώντας περαιτέρω τη Μέση Ανατολή.

Ο Μαρκ Ντούμποβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού ινστιτούτου που θεωρείται επιθετικό απέναντι στο Ιράν, επαίνεσε τη συνολική πολεμική στρατηγική του Τραμπ, αλλά είπε ότι ο πρόεδρος πρέπει να καταστήσει σαφές δημόσια ότι δεν θέλει να δει τη χώρα να διαλύεται.

Πιέζεται η οικονομία για τις τιμές του πετρελαίου

Προς το παρόν, ωστόσο, μία από τις πιο πιεστικές ανησυχίες είναι η απειλή του Ιράν για το Στενό του Ορμούζ, το στενό σημείο από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων έχει σταματήσει, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες αν συνεχιστεί.

Αν και ο Τραμπ έχει απορρίψει δημόσια οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τις ήδη αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, αυτός και οι βοηθοί του έχουν αναζητήσει τρόπους για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς οι ψηφοφόροι λένε στους δημοσκόπους ότι το κόστος ζωής είναι η κύρια ανησυχία τους.

«Είναι ένα οικονομικό σημείο τριβής για την οικονομία των ΗΠΑ που φαίνεται ότι δεν είχε πλήρως προβλεφθεί», δήλωσε ο Τζος Λίπσκι στο think tank Atlantic Council στην Ουάσινγκτον.

Ένας πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, κοντά στην αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε ότι η διεύρυνση του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου εξέπληξε την ομάδα του Τραμπ εν μέρει επειδή δεν ζητήθηκε η γνώμη όσων γνώριζαν τις αγορές πετρελαίου πριν από την επίθεση στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται εντελώς», αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ανησυχίες σχετικά με τις προετοιμασίες για πόλεμο.

Ο Τραμπ πήρε την απόφασή του να προχωρήσει με τις επιθέσεις παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων ανώτερων βοηθών ότι η κλιμάκωση θα μπορούσε να είναι δύσκολο να περιοριστεί, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και έναν Ρεπουμπλικάνο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Μερικοί παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αιφνιδιάστηκαν. «Είναι ένας κύκλος λήψης αποφάσεων ενός ατόμου», είπε ένας Δυτικός διπλωμάτης.

Η διάρκεια του πολέμου είναι ένα σημαντικό άγνωστο στοιχείο που πιθανότατα θα καθορίσει την έκταση των επιπτώσεών του. Με το κόστος της εκστρατείας στο Ιράν να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες ή «ό,τι χρειαστεί», αλλά έχει δώσει ελάχιστες εξηγήσεις για το τι οραματίζεται ότι θα ακολουθήσει.

Ο απόστρατος Αντιστράτηγος του Στρατού των ΗΠΑ Μπεν Χότζες, ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και προηγουμένως διοικούσε τον Στρατό των ΗΠΑ στην Ευρώπη, επαίνεσε τον αμερικανικό στρατό για τις τακτικές του στο Ιράν. Ωστόσο, δήλωσε στο Reuters: «Από πολιτική, στρατηγική και διπλωματική άποψη, φαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Ο Τραμπ έχει επίσης πολλά να κάνει με το να βοηθήσει τα αραβικά κράτη του Κόλπου που παράγουν πετρέλαιο να αντιμετωπίσουν την κρίση στο Ιράν, δεδομένου ότι φιλοξενούν εδώ και καιρό αμερικανικές βάσεις και έχουν δεσμευτεί για μαζικές νέες αμερικανικές επενδύσεις σε αυτόν.

Ενώ οι σύμμαχοι του Κόλπου φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν την εκστρατεία, ειδικά αφότου η Τεχεράνη τους στόχευσε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεν συμφωνούν όλοι στην περιοχή με τον πόλεμο του Τραμπ.

Σε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Τραμπ που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο δισεκατομμυριούχος από τα ΗΑΕ Χαλάφ αλ Χάμπτορ, συχνός επισκέπτης του θέρετρου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα, ρώτησε: «Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να μετατρέψετε την περιοχή μας σε πεδίο μάχης;»

Πηγή: Reuters