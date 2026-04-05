Βίντεο με τη δράση του « Type 22» γνωστό και ως «ιπτάμενος καρχαρίας της θάλασσας», έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα σκάφη ταχείας επίθεσης του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού, σχεδιασμένο για παράκτια άμυνα και επιχειρήσεις υψηλής ταχύτητας. Σύμφωνα με τους Κινέζους, συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία stealth, ισχυρό οπλισμό και μεγάλη ευελιξία σε ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σκάφος.

Το πλοίο διαθέτει κύτος τύπου καταμαράν (wave-piercing), που του επιτρέπει να διατηρεί σταθερότητα ακόμη και σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες και υψηλές ταχύτητες. Η σχεδίασή του ενσωματώνει χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας, με γωνιώδη δομή και ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία για τη μείωση του ραντάρ ίχνους. Παράλληλα, χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης με waterjets, αντί συμβατικών προπελών, επιτυγχάνοντας ταχύτητες έως και 38-50 κόμβους και δυνατότητα επιχειρήσεων σε ρηχά νερά. Το σκάφος είναι κατασκευασμένο κυρίως από ελαφρύ κράμα αλουμινίου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την ευελιξία του.

Παρά το μικρό του εκτόπισμα, περίπου 225 τόνους, το «Type 22» διαθέτει ισχυρή δύναμη πυρός. Είναι εξοπλισμένο με οκτώ πυραύλους επιφανείας-επιφανείας YJ-83, με βεληνεκές περίπου 100 ναυτικά μίλια, καθώς και με πυροβόλο H/PJ-13 των 30 χιλιοστών για αυτοάμυνα και εγγύς υποστήριξη.

Κεντρικό στοιχείο της επιχειρησιακής του φιλοσοφίας είναι οι επιχειρήσεις «σμήνους» (swarm operations), κατά τις οποίες ομάδες σκαφών επιτίθενται ταυτόχρονα, εξαπολύοντας μαζικά πυραυλικά πλήγματα που μπορούν να προκαλέσουν κορεσμό στην άμυνα μεγαλύτερων στόχων, όπως αεροπλανοφόρα.

Σήμερα, εκτιμάται ότι βρίσκονται στην υπηρεσία των Κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων από 60 έως 80 και πλέον σκάφη. Αν και για ένα διάστημα ο ρόλος τους θεωρήθηκε περιορισμένος, τα «Type 22» έχουν επανέλθει δυναμικά, συμμετέχοντας σε περιπολίες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και στην ευρύτερη περιοχή της Ταϊβάν.

Σημειώνεται πως το βίντεο με τα «Type 22» δημοσιεύεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, με την Κίνα να επιδιώκει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ.

Είναι προφανές πως η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητά τους γύρω από την Ταϊβάν εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα προς την Ταϊπέι, αλλά και προς τις περιφερειακές δυνάμεις, για την ετοιμότητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του κινεζικού ναυτικού.