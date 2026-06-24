Το όχι και τόσο μακρινό 2020 , τον Απρίλιο, γιατροί από την Κούβα έφτασαν εσπευσμένα στο Τορίνο της Ιταλίας για να βοηθήσουν τους υγειονομικούς λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τότε κανείς δεν τους «έκλεισε» την πόρτα… Τώρα, όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά για την αποκλεισμένη Κούβα.

Τότε ο πρέσβης της Κούβας στην Ιταλία, Χοσέ Κάρλος Ροντρίγκεζ Ρουίζ, ο οποίος ήταν παρών κατά την άφιξη των συμπατριωτών του είχε δηλώσει πως «η Κούβα θεωρεί απαραίτητο να συμβάλει στην απαραίτητη αύξηση της αλληλεγγύης, της διεθνούς συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών παγκοσμίως για την επίλυση το συντομότερο δυνατό της τεράστιας πρόκλησης που θέτει αυτή η πανδημία. Η αλληλεγγύη σώζει ζωές».

Σήμερα, αυτοί οι ίδιοι επαγγελματίες που βοήθησαν πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν έρθει αντιμέτωποι με τεράστιες δυσκολίες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Βλέπουν την πατρίδα εγκαταλελειμμένη από βοήθεια, χωρίς καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα. Βλέπουν επίσης σε καθημερινή βάση βρέφη να νοσηλεύονται, ασθενείς να κάνουν αιμοκάθαρση και γυναίκες να προσπαθούν να γεννήσουν κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία τους. Ακόμη και οι μονάδες εντατικής θεραπείας εξαρτώνται από μια γεννήτρια που μπορεί να σβήσει ανά πάσα στιγμή.

Όπως, προείπαμε, οι γιατροί της Κούβας συνεισέφεραν σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο και κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις θυσίες τους. Όμως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το ξεχνά, ή ακόμα χειρότερα, το τιμωρεί.

Η αποκλεισμένη Κούβα

Η κατάσταση στην Κούβα από την αρχή του 2026 αποτελεί μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές και ενεργειακές κρίσεις στην ιστορία της χώρας, με τη ζωή των πολιτών να έχει επηρεαστεί δραματικά σε κάθε επίπεδο.

Η κατάσταση για τους Κουβανούς κλιμακώθηκε ακραία μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και τον ενεργειακό αποκλεισμό που περιόρισε δραματικά τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. Μέσα στους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, το δίκτυο κατέρρευσε πλήρως επανειλημμένες φορές, μετατρέποντας την ενεργειακή κρίση σε μια βαθιά ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη.

Οι πολίτες της χώρας βιώνουν μια πραγματική εξαθλίωση με την κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου, την ασφυξία στο σύστημα υγείας και γενικότερη την παράλυση βασικών υπηρεσιών να πλήττουν καθημερινά τη ζωή τους.

Πηγή:Lavana, Siempre con Cuba