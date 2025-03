Ο σύρος προσωρινός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα υποσχέθηκε χθες Κυριακή πως θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την «αιματοχυσία αμάχων», ενώ τουλάχιστον 1303 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου συνεχίζονται από την περασμένη εβδομάδα τα πιο πολυαίμακτα επεισόδια που ξέσπασαν στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο ΟΗΕ, όπως κι η διπλωματία των ΗΠΑ και άλλων χωρών, καταδίκασαν τις σφαγές αμάχων και κάλεσαν τις de facto συριακές αρχές να βάλουν τέλος σ’ αυτές.

Το κύμα βίας ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη, με έναυσμα πολύνεκρη επίθεση φερόμενων ως οπαδών του Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Τζάμπλα, κοντά στη Λαττάκεια, λίκνο της σιιτικής μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια του πρώην προέδρου, που ανατράπηκε από συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών την 8η Δεκεμβρίου.

Οι νέες αρχές στη Δαμασκό έστειλαν ενισχύσεις σε επαρχίες που γειτονεύουν με τη Λαττάκεια και την Ταρτούς για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των οπαδών του Άσαντ.

Τουλάχιστον 481 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και ένοπλοι οπαδοί του πρώην προέδρου Άσαντ έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους από την περασμένη Πέμπτη, με άλλα λόγια οι νεκροί είναι γύρω στους 1.500, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι προσωρινές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει κανέναν απολογισμό.

Καλώντας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ισλαμικό τέμενος στη Δαμασκό να προασπιστεί η «εθνική ενότητα» και η «ειρήνη», ο μεταβατικός πρόεδρος Σάρα ανακοίνωσε πως συγκροτείται «ανεξάρτητη» επιτροπή «έρευνας» για τα «εγκλήματα σε βάρος πολιτών», ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να «οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Θα απαιτήσουμε λογοδοσία» επέμεινε, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων , «χωρίς επιείκεια, από οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται στην αιματοχυσία αμάχων (…) ή υπερέβη τις κρατικές εξουσίες», υποσχόμενος πως θα συγκροτηθεί επιτροπή για να «προστατεύσει την κοινή ειρήνη».

Ο κ. Σάρα, ως πρότινος επικεφαλής της ριζοσπαστικής σουνιτικής ένοπλης οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ηγήθηκε της συμμαχίας που ανέτρεψε τον κ. Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, αναγκάζοντας τον έκπτωτο πρόεδρο να καταφύγει στη Μόσχα.

Ο μεταβατικός επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ Αλ Σιμπάνι διαβεβαίωσε από το Αμάν πως οι de facto αρχές είναι «εγγυήτριες» της ασφάλειας και των δικαιωμάτων όλο του συριακού λαού και «όλων των θρησκειών» και ότι «προστατεύουμε τους πάντες με τον ίδιο τρόπο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία στη χώρα με διάφορες εθνότητες και πιστούς διαφόρων θρησκειών, όπου μαινόταν για πάνω από 13 χρόνια εμφύλιος πόλεμος, ο Άχμαντ Σάρα επιδιώκει να εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη και να καθησυχάσει τις μειονότητες.

Στο κυριακάτικο κήρυγμα του ο ελληνορθόδοξος πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄ δήλωσε πως διαπράχθηκαν σφαγές «πολλών αθώων χριστιανών». Στην πλειονότητά τους, επέμεινε, τα θύματα ήταν «αθώοι και άοπλοι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Οι αυτόνομες κουρδικές αρχές της Συρίας, που ελέγχουν μεγάλα τμήματα του ανατολικού και του βόρειου τμήματος της χώρας, καταδίκασαν «τις πρακτικές» που «μας ξαναγυρίζουν σε μαύρη εποχή την οποία δεν θέλει να ξαναζήσει ο συριακός λαός».

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ από την πλευρά του παρότρυνε την Ευρώπη να σταματήσει να προσφέρει «νομιμοποίηση» στη de facto συριακή κυβέρνηση με «καλώς εγνωσμένο τρομοκρατικό παρελθόν».

Χθες Κυριακή το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως εστάλησαν περαιτέρω «ενισχύσεις» στην Κάντμους, στην επαρχία Ταρτούς, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας «καταδιώκουν τους τελευταίους πιστούς του παλιού καθεστώτος», κατ’ αυτό.

Το SANA έκανε λόγο για «σφοδρές συγκρούσεις» στο Ταανίτα, ορεινό χωριό στον ίδιο τομέα, όπου κατ’ αυτό είχαν καταφύγει πολλοί «εγκληματίες πολέμου» του προηγούμενου καθεστώτος υπό προστασία «πιστών του Άσαντ».

Στο χωριό Μπισνάντα, στην επαρχία Λαττάκεια, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έρευνες σε σπίτια, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του AFP.

«Πάνω από πενήντα άνθρωποι, συγγενείς μου και φίλοι, σκοτώθηκαν», είπε κάτοικος στην Τζάμπλα που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε πως τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους ή «πετάχτηκαν στη θάλασσα».

Please Pray for our Christian Brethren NOW!

Christians in Syria are being slaughtered by the thousands! Where are the Western leaders who backed the terrorists?

Where are the media outlets that cheered when ISIS took power?

All Templars must watch The situation and Prepare. pic.twitter.com/sbnZztre8k

— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) March 9, 2025