Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σχεδόν οι μισοί πολίτες σε εννιά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το γαλλικό περιοδικό Le Grand Continent.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Cluster17, αποτυπώνει μια Ευρώπη βαθιά ανήσυχη για τον ρόλο των ΗΠΑ και για τα γεωπολιτικά ρίσκα στην ήπειρο.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 48% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τον Τραμπ ως σαφή απειλή για το ευρωπαϊκό σύστημα, με διαφοροποιήσεις ανά χώρα: 62% στο Βέλγιο, 57% στη Γαλλία, 37% στην Κροατία και μόλις 19% στην Πολωνία. Παράλληλα, η δημοσκόπηση καταγράφει μια μείωση των πολιτών που περιγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο ως «ούτε φίλο ούτε εχθρό», ενώ αυξάνεται ο αριθμός όσων τον βλέπουν σαφώς εχθρικό.

Παρά τη δυσπιστία απέναντι στον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι παραμένουν προσηλωμένοι στην ευρωπαϊκή ενότητα: σχεδόν τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων τάσσονται υπέρ της παραμονής της χώρας τους στην ΕΕ, ενώ η πλειονότητα θεωρεί ότι το Brexit έχει βλάψει σοβαρά το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ερώτηση για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ΗΠΑ, το 48% προτίμησε τη στρατηγική του «συμβιβασμού», δηλαδή μια στάση επιφυλακτικής συνεργασίας.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης την έντονη ανησυχία των Ευρωπαίων για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές απειλές. Το 51% θεωρεί πιθανό να ξεσπάσει ανοιχτός πόλεμος με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ενώ ένα 18% τον χαρακτηρίζει «πολύ πιθανό». Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά ανησυχίας σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου φτάνει στο 77%. Επιπλέον, περίπου 69% των Ευρωπαίων αμφιβάλλει ότι οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις των χωρών τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοια απειλή, ενώ μόλις 12% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα απειλούμενος.

Ο Jean‑Yves Dormagen, καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιδρυτής του Cluster17, σχολίασε ότι «η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει απλώς αυξανόμενους κινδύνους — βιώνει μια ριζική μεταμόρφωση του ιστορικού, γεωπολιτικού και πολιτικού της περιβάλλοντος». Πρόσθεσε ότι η συνολική εικόνα της έρευνας απεικονίζει μια Ευρώπη που είναι συνειδητοποιημένη για τα τρωτά της σημεία, ανήσυχη και αποφασισμένη να βρει τρόπους να προβάλλει θετικά στο μέλλον.

Η έρευνα καλύπτει Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Κροατία, Βέλγιο και Ολλανδία και αποτυπώνει την τάση των Ευρωπαίων να βλέπουν πλέον τις ΗΠΑ περισσότερο ως «αναγκαίο εταίρο» παρά ως θερμό σύμμαχο. Η βαθμολογία εμπιστοσύνης προς τον Trump μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, μόλις 2,6/10, μια από τις χαμηλότερες μεταξύ διεθνών ηγετών.

Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα γεωπολιτική φάση: οι πολίτες της είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο απαισιόδοξοι για την ειρήνη στην ήπειρο, αλλά και πιο αποφασισμένοι να αναζητήσουν στρατηγικές αυτονομίας και εναλλακτικές λύσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του μέλλοντός τους.

Η κοινή γνώμη στην Ευρώπη αποτυπώνει πλέον σαφώς την ανάγκη για δυναμική και υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτική, ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες: The Guardian