Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), που έγιναν αντιληπτά πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας το βράδυ της Παρασκευής (21/11), έγινε σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, γνωστό από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα drones μεταξύ επτά το απόγευμα και εννιά το βράδυ (τοπική ώρα), είπε το Υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

Το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η Στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε έρευνα.

Η ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας

Ο Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, μέσω της πλατφόρμας «X».

Σε αυτή αναφέρει: «Χθες το βράδυ, εντοπίστηκαν drones πάνω από την αεροπορική βάση Φόλκελ. Από το έδαφος, χρησιμοποιήθηκαν όπλα για να τα καταρρίψουν. Τα drones έχουν φύγει και (ακόμα) δεν έχουν βρεθεί. Η έρευνα συνεχίζεται. Τα drones ΔΕΝ επιτρέπονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνουμε μέτρα».

Gisteravond zijn boven Vliegbasis Volkel drones gesignaleerd. Vanaf de grond zijn wapens ingezet om deze neer te halen. De drones zijn vertrokken en (nog) niet gevonden. Nader onderzoek loopt. Bij militaire locaties zijn drones NIET de bedoeling. Waar nodig treden we op. pic.twitter.com/jk29yoMf0A — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ