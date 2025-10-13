Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνουν τους όμηρους που μόλις απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς να μιλούν με τις οικογένειες τους.

Israeli captives talk to their families over the phone shortly upon their release by the Palestinian resistance this morning as part of the exchange deal. pic.twitter.com/os6iAw8fs9 — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Οι όμηροι επικοινώνησαν με τους δικούς τους για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Σε ένα βίντεο, η Einav Zangauker, η μητέρα του Matan Zangauker, φαίνεται να μιλάει με τον γιο της, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα.

«Γυρίζετε σπίτι — επιστρέψετε όλοι σπίτι», του λέει κλαίγοντας. «Δεν υπάρχει πια πόλεμος».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν άλλους ομήρους, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο και Νίμροντ Κοέν, σε βιντεοκλήσεις με μέλη της οικογένειάς τους.

Η μητέρα Σίλβια Κούνιο λέει ότι κατάφερε να κάνει μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της.

«Δεν άκουγα τίποτα, αλλά τους έβλεπα, και αυτό είναι αρκετό», λέει κλαίγοντας στο Channel 12.

Στο βίντεο, οι Κούνιος φαινόταν να φορούν ψεύτικες στρατιωτικές στολές, παρόμοιες με αυτές που φορούσαν οι όμηροι που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

«Είναι εντάξει», λέει.

Ο Γιοτάμ Κοέν λέει ότι είπε στον αδελφό του Νίμροντ ότι είναι «τόσο όμορφος όσο ποτέ, και εκείνος είπε ότι είναι καλά και μας αγαπάει και απλώς ήθελε να μας δει. Και θα τον αγκαλιάσουμε σε λίγο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σίλβια Κοέν παραλίγο να μην απαντήσει στο τηλέφωνο επειδή δεν αναγνώρισε τον αριθμό τηλεφώνου.

Χθες, ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα η Χαμάς να επιτρέψει στους ομήρους να μιλήσουν με τις οικογένειες τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για πρώτη φορά μετά την απαγωγή τους.