Οι οπαδοί της MC Alger γιόρτασαν τον τίτλο του αλγερινού πρωταθλήματος, όπως κανείς άλλος. Ολόκληρος ο ουρανός γέμισε με κόκκινα πυροτεχνήματα και τους φιλάθλους της ομάδας να ζητωκραυγάζουν τα συνθήματα.

Το θέαμα που καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου ήταν εξωπραγματικό. Έκανε τους εορτασμούς των δικών μας ομάδων, να φαίνονται ασήμαντοι μπροστά σε αυτό το υπερθέαμα.

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Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Ειδικότερα, η MC Alger νίκησε την ASO Chlef με 2-0, κλείνοντας αυλαία με μια θρυλική σεζόν για ομάδα κερδίζοντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας.