Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε «βολές» κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, σχετικά με τη στάση τους απέναντι σε πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, ενώ αίσθηση προκαλούν και οι δημόσιες οργισμένες δηλώσεις του για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, αλλά και τον Γάλλο Πρόεδρο.

Αρχικά σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του Ιράν». Παράλληλα, τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται πλέον, ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε επίσης ότι «η στήριξη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη για τις ΗΠΑ».

Παράλληλα σε δηλώσεις που έκανε στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε επίσης, πως «οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποστηρικτικές προς τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, ακόμα και αν δεν θέλουν να εμπλακούν».

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», τόνισε ο Τραμπ. «Όλοι συμφωνούν με εμάς, όμως δεν θέλουν να βοηθήσουν. Και εμείς, ξέρετε, εμείς ως ΗΠΑ, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, διότι πιστεύουμε πως είναι αρκετά σοκαριστικό», σημείωσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους “συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αυτό, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνούσε έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, ωστόσο, γιατί πάντοτε θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως έναν μονόδρομο – εμείς θα τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε ώρα ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε συντρίψει τον στρατό του Ιράν – το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, δεν υπάρχουν πλέον, ώστε να μην μπορούν ποτέ ξανά να απειλήσουν εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω αυτής της στρατιωτικής επιτυχίας, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ! Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Σημειώνεται πως την Τρίτη ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία δεν προτίθεται να εμπλακεί σε «επιχειρήσεις» προστασίας των Στενών του Χορμούζ, «βάσει των τωρινών συνθηκών» των «βομβαρδισμών», όμως μόλις η κατάσταση «ηρεμήσει», θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις «συνοδείας» πλοίων σε αυτό το στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία πέρασμα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης απέρριψε το αίτημα βοήθειας του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απευθύνει επίσης έκκληση στην Κίνα για βοήθεια, όμως το Πεκίνο δεν έχει προς το παρόν δώσει άμεση απάντηση.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος όμως άφησε παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ «βοηθούν τους άλλους, αλλά εκείνοι δεν βοηθούν εμάς». Συγκρίνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη σύγκρουση στο Ιράν, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν υποχρέωση να παρέμβουν όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά το έκαναν, και χαρακτήρισε τη στάση των συμμάχων ως «πολύ κακή για το ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι πρόκειται για κάτι «που πρέπει να σκεφτούμε», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της χώρας, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο για αυτό, μπορεί να είναι δική μου απόφαση» και ότι έχει «δίπλα του ορισμένους πολύ έξυπνους ανθρώπους».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η αναφορά στην «επανεξέταση» δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι «η Ουκρανία θα τελείωνε σε μία ημέρα αν δεν βοηθούσαμε».

Σημείωσε ότι οι σύμμαχοι συμφωνούν με τον στόχο αποτροπής απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, αλλά δεν επιθυμούν να εμπλακούν στρατιωτικά. «Κανείς δεν θέλει ένα πυρηνικό Ιράν. Όλοι συμφωνούν με αυτό, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν», τόνισε.

«Είμαι απογοητευμένος από τον Στάρμερ, ο Μακρόν θα φύγει σύντομα»

Εν τω μεταξύ σε άλλο σημείο της ομιλίας του δήλωσε απογοητευμένος από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, και επανέλαβε ότι «δυστυχώς, ο Κιρ δεν είναι Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, Μιχόλ Μάρτιν, που καθόταν δίπλα στον Τραμπ, παρενέβη λέγοντας ότι θέλει να καταγραφεί το γεγονός ότι «ο Κιρ Στάρμερ έχει κάνει πολλά για τη βελτίωση των βρετανο-ιρλανδικών σχέσεων».

Ο Μάρτιν είπε ακόμα ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα των εμπορικών διαφορών.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Μακρόν, μετά την άρνηση της Γαλλίας να συμμετάσχει σε μια ειδική ομάδα για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα φύγει από την εξουσία πολύ σύντομα. Θα δούμε. Δεν ξέρω».