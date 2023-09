Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα το διοικητήριο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην Σεβαστούπολη στην Κριμαία, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, παρά μόνο ανέφερε ότι η επίθεση ήταν επιτυχής. Νωρίτερα σήμερα, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης δήλωσε ότι αποτράπηκε πυραυλική επίθεση κατά της πόλης.

Η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε την Κριμαία το 2014.

Locals report heavy smoke from a Russian military base in Verkhniosadove near occupied Sevastopol in Crimea (southern Ukraine).

🎥Krymskiy Veter via Telegram pic.twitter.com/YlJI2tmOzH

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 20, 2023