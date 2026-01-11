Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησία της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

«Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο

Όσον αφορά το Κίεβο, περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση, μετά από την καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι Αρχές αποκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς αποκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.