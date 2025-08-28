Όπως αναφέρει η εφημερίδα Deutsche Welle, νέα στοιχεία για τo σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Βαλτική Θάλασσα φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα που συνυπογράφουν τρία γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τη δημόσια τηλεόραση (ARD) και τις εφημερίδες Süddeutsche Zeitung και Die Zeit.

Σύμφωνα με τη γερμανική ερευνητική ομάδα, ύποπτοι για την έκρηξη στους αγωγούς θεωρούνται επτά Ουκρανοί πολίτες. Έξι από αυτούς έχουν εντοπιστεί και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εναντίον τους, ενώ ο έβδομος εικάζεται ότι σκοτώθηκε πολεμώντας στο μέτωπο της Ουκρανίας εναντίον των Ρώσων.

Μερικοί από τους υπόπτους λέγεται ότι είχαν κινηθεί στο εξωτερικό με πλαστά διαβατήρια. Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών συνελήφθη ένας 49χρονος ύποπτος στην Ιταλία, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Σύντομα αναμένεται η έκδοσή του στη Γερμανία. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για τον συντονιστή της ομάδας.

Από τη δημοσιογραφική έρευνα προκύπτουν ενδείξεις- όχι όμως, ακόμη, αποδείξεις- ότι η ομάδα των «7» είχε διασυνδέσεις με τον ουκρανικό στρατό ή και με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Δεν αποκλείεται ωστόσο το σενάριο να είχαν αποσταλεί στο σημείο μισθοφόροι, χωρίς την άμεση ανάμειξη κρατικών υπηρεσιών.

Ήδη το 2023 ρεπορτάζ της ARD και της εφημερίδας Die Zeit κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα ίχνη των επιθέσεων οδηγούν στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν έχει σχέση με το συμβάν.

Στην ομάδα των «7» περιλαμβάνονται δύτες, ένας ειδικός στα εκρηκτικά και ένας σκίπερ, ο οποίος εικάζεται ότι μετέφερε την ομάδα στο κατάλληλο σημείο για το σαμποτάζ με το σκάφος «Andromeda», που είχε ναυλωθεί στη βόρεια Γερμανία, κοντά στο λιμάνι του Ροστόκ. Στο σκάφος είχε συγκεντρωθεί άφθονο αποδεικτικό υλικό (δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα DNA, υπολείμματα εκρηκτικών), το οποίο αξιοποίησαν τα στελέχη της Γερμανικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας που διερευνούν την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ από την Εσθονία, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σχολίασε με εγκράτεια τις νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις: «Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών» τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. «Όταν προκύψει αποτέλεσμα, θα μπορώ να το αξιολογήσω και να βγάλω τα κατάλληλα συμπεράσματα».

Πηγές: dpa, ARD