Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ είπε απόψε ότι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη μίλησαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εργάζονται ώστε η επόμενη τριμερής σύνοδος για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία να είναι «όσο πιο ουσιαστική γίνεται».

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο Ουμέροφ ανέφερε ότι μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν με τον Ζελένσκι για να εξετάσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης και να συζητήσουν τις μελλοντικές ενέργειές τους.

Σύμφωνα με τον Ουμέροφ, οι διαπραγματευτές εργάζονται για την οριστικοποίηση οικονομικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας ώστε «η επόμενη τριμερής συνάντηση με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική γίνεται».

