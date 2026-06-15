Στο στόχαστρο νέας επιχείρησης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα βρέθηκε η ρωσική πόλη Τούλα, η οποία βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας.

Την είδηση για την επιδρομή γνωστοποίησε με επίσημη τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειάρχης της περιοχής, Ντμίτρι Μιλάεφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξε μια κατοικημένη ζώνη της πόλης.

«Απόψε, κατοικημένη περιοχή στην πόλη Τούλα έγινε στόχος επίθεσης με drones», ανέφερε μέσω Telegram. «Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άλλοι τρεις, ανάμεσά τους παιδί ενός έτους, τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας.