Ο στρατός της Ουκρανίας, κατάφερε να βγάλει εκτός λειτουργίας μια κομβική σιδηροδρομική γέφυρα που εκτείνεται πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας.

Όπως έγινε γνωστό από την επίσημη ενημέρωση του Κιέβου, η συγκεκριμένη υποδομή δεν ήταν απλώς ένα πέρασμα, αλλά αποτελούσε μια καθοριστική αρτηρία για τον ανεφοδιασμό και τη μεταφορά βαρέος στρατιωτικού υλικού των ρωσικών στρατευμάτων.

Η καταστροφή της εντάσσεται στο πλαίσιο της ουκρανικής τακτικής να αποκόψει τις βασικές διόδους υποστήριξης του μετώπου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας και αποδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα των δυνάμεων του Κιέβου να καταφέρουν καίρια χτυπήματα σε περιοχές υψηλής γεωπολιτικής και στρατιωτικής σημασίας.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.