Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφθασαν σε νέο ιστορικό υψηλό το 2023, για ένατη συναπτή χρονιά, υποδεικνύει έκθεση αναφοράς που δημοσιοποιείται σήμερα.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, που δημοσιοποιεί το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη, το SIPRI, οι στρατιωτικές δαπάνες σε πραγματικές τιμές, αφαιρουμένου του πληθωρισμού, αυξήθηκαν κατά 6,8% το 2023, φθάνοντας τα 2,44 τρισεκ. δολάρια, έναντι 2,24 τρισεκ. το 2022, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση από το 2009, υπογραμμίζει το Ινστιτούτο.

Και οι 10 χώρες με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο τις αύξησαν κατά πολύ· ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θεωρείται η βασική αιτία της θεαματικής ανόδου τους.

«Όλες οι περιοχές που μελετάμε σημείωσαν αύξηση», κάτι που αποκαλύπτει πως «ο κόσμος νιώθει λιγότερο ασφαλής και πιθανόν καταφεύγει σε σκληρά μέτρα για την ασφάλειά του μάλλον παρά σε διπλωματικά μέσα», τόνισε ο ερευνητής του SIPRI Λορέντσο Σκαρατζάτο στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Πολλές κυβερνήσεις εκλαμβάνουν την κλιμάκωση «των εντάσεων και της αστάθειας» και γι’ αυτό αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, πάνω απ’ όλα οι ευρωπαϊκές, μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, εξήγησε.

Οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με στρατιωτικές δαπάνες που ανήλθαν σε 916 δισεκ. δολάρια. Πρόκειται για πάνω από το ένα τρίτο —το 37%— των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών και για ποσό περίπου τριπλάσιο από αυτό της χώρας που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη: της Κίνας.

Το Πεκίνο αφιέρωσε κατά την εκτίμηση του Ινστιτούτου 296 δισεκ. δολάρια στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, ή περίπου το 12% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, ποσό αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση.

Με άλλα λόγια, στις ΗΠΑ και στην Κίνα αναλογούσαν πέρυσι σχεδόν οι μισές από τις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες.

