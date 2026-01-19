Επιμέλεια – Ανάλυση: Γιάννα Μυράτ

Αυτό αναφέρουν οι New York Times, και πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι: Ποιος θα παλέψει τι και με ποιον; Με τον εαυτό τους; Αφού αυτοί που έχουν δημιουργήσει όλα τα «πιεστικά» ζητήματα είναι οι ίδιοι, οι τακτικοί θαμώνες του 56χρου πλέον Φόρουμ, το οποίο από ίδρυσής του μόνο προβλήματα προκαλεί και κανένα δεν έχει μέχρι στιγμής λύσει.

Κάθε χρόνο, εν μέσω ακραίων μέτρων ασφάλειας, που δεν βλέπουμε σε κανένα άλλο μίτινγκ, μαζεύεται η παγκόσμια πολιτική, οικονομική, επιχειρηματική, θρησκευτική ελίτ και διάφορες ελεγχόμενες από αυτήν ΜΚΟ και οργανώσεις, και χαράσσουν μια ατζέντα που όχι μόνο δεν λύνει τα θέματα των λαών τους, αλλά τους κάνει και τον βίο όλο και πιο αβίωτο.

Είναι αυτοί που καταφθάνουν με πανάκριβα ιδιωτικά ή νοικιασμένα τζετ κι ελικόπτερα, των οποίων το κάθε περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συγκεκριμένης πτήσης ισούται με εκείνο ενός απλού ετήσιου νοικοκυριού, του οποίου μάλιστα ο «νοικοκύρης» θα κληθεί να αντικαταστήσει το κρεατάκι του με έντομα για να «σώσει το περιβάλλον».

Είναι αυτοί που προώθησαν, και συνεχίζουν ακόμα, την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο -από απλούς εργάτες και οικοδόμους, ταμίες, καθαρίστριες και ρεσεψιονίστ, μέχρι επιστήμονες κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικούς, νομικούς, διοικητικά στελέχη, αλλά και δημοσιογράφους, παραγωγούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς και… η λίστα είναι μακρά. Και στη συνέχεια καλούν όλους αυτούς να «δράσουν γρήγορα» και να «επανεκπαιδεύσουν» τον εαυτό τους με άλλες δεξιότητες, αν θέλουν να επιβιώσουν στον νέο σκληρό κόσμο τους.

Είναι αυτοί που όχι μόνο δεν καταπολεμούν τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χεράκι τους ώστε να κατακερματιστεί η μεσαία τάξη, η ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας, και να γίνουν οι χώρες πλούσιοι και ζάμπλουτοι, από τη μια μεριά, και φτωχοί και πάμφτωχοι, από την άλλη.

Όσο για τους πολέμους, οι ίδιοι που συμμετέχουν είναι αυτοί που τους προκαλούν.

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, «Παγκόσμιοι ηγέτες, εταιρικά στελέχη και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών θα συναντηθούν και πάλι στο Νταβός της Ελβετίας, αυτή την εβδομάδα για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Όλα τα βλέμματα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι στραμμένα σε έναν υψηλόβαθμο προσκεκλημένο: τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παρευρεθεί με μια μεγάλη αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή.

Τα θέματα συζήτησης στο Νταβός – σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αναλυτές και πρώην πολιτικούς που έλαβαν συνέντευξη πριν από την εκδήλωση – είναι πιθανό να περιλαμβάνουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο και τις αγορές• η πιθανότητα εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν, και οι κίνδυνοι μιας έκρηξης στη Μέση Ανατολή, που προκλήθηκε από την πρόσφατη εξέγερση στο Ιράν».

Και για να το μεταφράσουμε όλο αυτό σε απλή ανάγνωση ανάμεσα στις γραμμές: ο Τραμπ θα πάει εκεί για νέες μπίζνες, θα πει τα δικά του, θα εκβιάσει καναδυό ντουζίνες χώρες ακόμα, για να πουν «μάλιστα πρόεδρε», μπορεί και να σφυρίξει κλέφτικα και κανένα νέο πόλεμο στην Ταϊβάν, στη Γροιλανδία κι όπου αλλού του έχουν γυαλίσει ορυκτά, «αιθέρια» έλαια, κι ό,τι άλλο έχει η κάθε χώρα ευχαρίστηση να του δώσει για να «κάνει την Αμέρικα και πάλι μεγάλη».

Πιθανώς να μιλήσει και για τον δικό του μίνι «ΟΗΕ» όπου το δίκαιο θα είναι «το δίκαιο του Τραμπ που έχει πάντα δίκιο».

Εκτός πιθανώς από τη Γάζα, που εκεί το «δίκαιο» είναι σε συνιδιοκτησία με τον αγαπητό του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Πιθανώς να παρελάσουν ξανά και οι μεγιστάνες της τεχνολογίας, που θα μας «σώσουν» από τα ίδια τους τα επιτεύγματα – την αλόγιστη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι πανδημίες όπως στο παρελθόν και στο μέλλον, κάτι κλιματικές αλλαγές, και κάτι τσιπάκια στον εγκέφαλο – όλα για το καλό μας.

Τι κι αν απώλεσε την διευθυντική θέση του ο «αγαπητός» σε όλον τον κόσμο Κλάους Σβαμπ; Η κληρονομιά του συνεχίζεται.

«Οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ παρουσιάζονταν ως αρχηγοί της Ατλαντικής συμμαχίας. Το κύριο επιχείρημά τους ήταν ότι ήταν οι ηγέτες του ελεύθερου κόσμου», σχολίασε στους ΝΥΤ ο Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος της Γαλλίας το 2012 – 2017, αναφερόμενος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ που ιδρύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σημείωσε ότι οι επεμβάσεις του Μπους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν είχαν πραγματοποιηθεί στο όνομα της «εγκατάστασης δημοκρατίας».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βασίζει τις πολιτικές του σε αξίες ή αρχές», είπε. «Οι οικονομικές επιταγές είναι ο κινητήρας και το κίνητρο πίσω από τη δράση των ΗΠΑ».

Ναι. Το έχουμε καταλάβει όλοι, ακόμα κι εμείς που δεν υπήρξαμε ποτέ πρόεδροι καμιάς Γαλλίας, καμιάς χώρας. Ρωτήστε και την ΤΝ, το ίδιο θα σας πει.

Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα «παλέψουν» εκεί όλοι στον Νταβός, και μετά… πώς θα την παλέψουμε όλοι εμείς.