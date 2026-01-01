Ο χρόνος περνάει γρήγορα και συχνά η αίσθηση πως τα γεγονότα «ξεγλιστρούν» από τα χέρια μας είναι έντονη. Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και πολλές φορές ακόμη και οι πιο οξυδερκείς παρατηρητές της παγκόσμιας επικαιρότητας νιώθουν πως τα πάντα συγχέονται, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.
Η καθημερινότητα στον 21ο αιώνα μοιάζει με έναν κόσμο που «τρέχει» ασταμάτητα και είναι γεμάτος έντονες αντιφάσεις, με τη ζωή και τις αντιφάσεις της να μοιάζουν ακατάληπτες. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο, με τις στιγμές τους να διαμορφώνουν την ιστορία της χρονιάς που φεύγει. Και οι φωτογραφίες, ως αιχμάλωτοι του χρόνου, έχουν τη δύναμη να αναδείξουν την αλήθεια πίσω από τις στιγμές αυτές, να μας κάνουν να νιώσουμε, να θυμηθούμε και να στοχαστούμε πάνω στον κόσμο γύρω μας.
Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη συγκρούσεις, ελπίδα, απώλειες και στιγμές που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες μέχρι την Αϊτή, οι φωτορεπόρτερ του Associated Press (AP) ταξίδεψαν σε πάνω από 200 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, για να αποτυπώσουν την ανθρωπότητα στη πιο αληθινή της μορφή.
Αυτό το αφιέρωμα, που ετοίμασε η ομάδα του AP, δεν είναι απλώς μια καταγραφή γεγονότων. Κάθε μία από τις φωτογραφίες που ακολουθούν είναι μία μικρή ιστορία ζωής, ένας καθρέφτης της χρονιάς που πέρασε. Κάθε εικόνα μάς καλεί να αναλογιστούμε, να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας.
Ανατρέχοντας στην ένταση και τις συγκινήσεις του 2025 μέσα από το φακό, το φωτογραφικό αφιέρωμα του Associated Press παραμένει μια υπενθύμιση της δύναμης της φωτογραφίας να αποτυπώνει τις πιο έντονες και καθοριστικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.
Ένας άνδρας κουβαλάει ένα πρόβατο με μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου 2025 (AP Photo/Thanassis Stavrakis)
Διαδηλωτής με αλεξίσφαιρο και μια ασπίδα αστυνομικού, φωνάζει έξω από το Singha Durbar, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς και της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Κατμαντού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo/Niranjan Shrestha)
Μια πολική αρκούδα ξεκουράζεται στις σκάλες ενός εγκαταλελειμμένου ερευνητικού σταθμού στο νησί Κολούτσιν στα ανοιχτά της Τσουκότκα, στη Ρωσία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo/Vadim Makhorov)
Η ισραηλινή Άρμπελ Γιεχούντ, η οποία ήταν όμηρος της Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, συνοδεύεται από μαχητές καθώς παραδίδεται στον Ερυθρό Σταυρό στις 30 Ιανουαρίου 2025, στο Χαν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Άγαλμα του πρώην προέδρου της Συρίας Χάφεζ Άσαντ, το οποίο γκρεμίστηκε κατά την ανατροπή του καθεστώτος, στην κορυφή ενός βουνού στο Ντέιρ Ατίγια, στις 5 Ιανουαρίου 2025 (AP Photo/Ghaith Alsayed)
Ο Παλαιστίνιος Αλί Μαρούφ και η μητέρα του, Αΐσα, μαγειρεύουν στην ταράτσα του σπιτιού τους, το οποίο καταστράφηκε από ισραηλινή επίθεση, στην Τζαμπαλίγια της Λωρίδας της Γάζας, στις 17 Μαρτίου 2025 (AP Photo/Jehad Alshrafi)
Το «Φεγγάρι του Χιονιού» πίσω από τον λόφο του Φιλοπάππου, ανάμεσα στον Παρθενώνα και το Μνημείο του Φιλοπάππου, στις 12 Φεβρουαρίου 2025 (AP Photo/Petros Giannakouris)
Η Ντέλια Ντον αντιμετωπίζει έναν αστυνομικό των «ΜΑΤ» της Αργεντινής κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο Μπουένος Άιρες, στις 30 Ιουλίου 2025 (AP Photo/Rodrigo Abd)
Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται σε ένα τραπέζι, περιτριγυρισμένοι από τα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών και κτιρίων, για το Ιφτάρ, το γεύμα για το διάλειμμα της νηστείας, την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την 1η Μαρτίου 2025 (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Το Βόρειο Σέλας λαμπυρίζει πάνω από σπίτια στο Νουούκ της Γροιλανδίας, στις 17 Φεβρουαρίου 2025 (AP Photo/Emilio Morenatti)
Η τουρκική αστυνομία χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτή μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στις 23 Μαρτίου 2025 (AP Photo/Huseyin Aldemir)
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνουν λίγο πριν τη συνέντευξη Τύπου στη Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον στο Άνκορατζ της Αλάσκας, στις 15 Αυγούστου 2025 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Η Naima Abu Ful με το 2χρονο υποσιτισμένο παιδί της, Yazan, στο σπίτι τους στον καταυλισμό προσφύγων Shati στην πόλη της Γάζας, στις 23 Ιουλίου 2025 (AP Photo/Jehad Alshrafi)
Τραύματα από ρωσική επιδρομή καλύπτουν το πρόσωπο του Kostiantyn Bychek σε νοσοκομείο στο Κίεβο, στις 25 Απριλίου 2025 (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Η ακροβατική ομάδα των Air Bandits, με επικεφαλής τον λιθουανό πιλότο Jurgis Kairys, κάνει μια επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aurel Vlaicu κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Αεροπορικής Επίδειξης στο Βουκουρέστι, στις 30 Αυγούστου 2025 (AP Photo/Andreea Alexandru)