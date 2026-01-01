Ο χρόνος περνάει γρήγορα και συχνά η αίσθηση πως τα γεγονότα «ξεγλιστρούν» από τα χέρια μας είναι έντονη. Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και πολλές φορές ακόμη και οι πιο οξυδερκείς παρατηρητές της παγκόσμιας επικαιρότητας νιώθουν πως τα πάντα συγχέονται, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.

Η καθημερινότητα στον 21ο αιώνα μοιάζει με έναν κόσμο που «τρέχει» ασταμάτητα και είναι γεμάτος έντονες αντιφάσεις, με τη ζωή και τις αντιφάσεις της να μοιάζουν ακατάληπτες. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο, με τις στιγμές τους να διαμορφώνουν την ιστορία της χρονιάς που φεύγει. Και οι φωτογραφίες, ως αιχμάλωτοι του χρόνου, έχουν τη δύναμη να αναδείξουν την αλήθεια πίσω από τις στιγμές αυτές, να μας κάνουν να νιώσουμε, να θυμηθούμε και να στοχαστούμε πάνω στον κόσμο γύρω μας.

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη συγκρούσεις, ελπίδα, απώλειες και στιγμές που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες μέχρι την Αϊτή, οι φωτορεπόρτερ του Associated Press (AP) ταξίδεψαν σε πάνω από 200 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, για να αποτυπώσουν την ανθρωπότητα στη πιο αληθινή της μορφή.

Αυτό το αφιέρωμα, που ετοίμασε η ομάδα του AP, δεν είναι απλώς μια καταγραφή γεγονότων. Κάθε μία από τις φωτογραφίες που ακολουθούν είναι μία μικρή ιστορία ζωής, ένας καθρέφτης της χρονιάς που πέρασε. Κάθε εικόνα μάς καλεί να αναλογιστούμε, να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας.

Ανατρέχοντας στην ένταση και τις συγκινήσεις του 2025 μέσα από το φακό, το φωτογραφικό αφιέρωμα του Associated Press παραμένει μια υπενθύμιση της δύναμης της φωτογραφίας να αποτυπώνει τις πιο έντονες και καθοριστικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.