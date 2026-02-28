Συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ με την βοήθεια των ΗΠΑ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν λίγο πριν τις 8:00 το πρωί.

Πέντε ήταν οι πόλεις που χτυπήθηκαν από την ισραηλινο-αμερικανική επιχείρηση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις πόλεις Ισφαχάν, Κουμ, Καράτζ και Κερμάνσαχ, καθώς και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Η επίθεση σχεδιαζόταν για μήνες

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε πως «Η επίθεση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, (γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο) και σχεδιαζόταν για μήνες. Η ημερομηνία που θα συνέβαινε η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες».

Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Δείτε σχετικά βίντεο από την επίθεση:

Αντεπιτίθεται το Ιράν

Σειρήνες ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής πυραυλικής επίθεσης. Οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

«Αυτή τη στιγμή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιχειρεί να αναχαιτίσει και να χτυπήσει τις απειλές όπου είναι απαραίτητο για να τις εξουδετερώσει», αναφέρει ο στρατός.