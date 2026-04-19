Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ παρουσίασε τα πέντε βήματα που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσουν μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναΐμ Κασέμ έθεσε πέντε όρους που επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ.

Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο — από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τα σύνορα.

Απελευθέρωση των κρατουμένων.

Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους μέχρι τα σύνορα.

Ανασυγκρότηση με αραβική και διεθνή υποστήριξη και εθνική ευθύνη

Το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ στην αρχή της δεκαήμερης παύσης την Πέμπτη — και το οποίο, όπως ανέφερε, υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανική κυβέρνηση — «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και αποτελεί προσβολή για τον Λίβανο, δήλωσε ο Κασέμ.

Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οργάνωση με στήριξη από το Ιράν και έδρα στον Λίβανο, είναι «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανικές αρχές και επικεντρώνεται στο «να γυρίσει σελίδα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης· πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές».