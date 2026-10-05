Η Αίγυπτος, η Ερυθραία, η Σομαλία και το Σουδάν, περιφερειακοί αντίπαλοι της Αιθιοπίας, απηύθυναν την Κυριακή έκκληση για την επίλυση των περιφερειακών διαφορών με “ειρηνικά μέσα”, σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια μιας μίνι συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, στη βόρεια Αίγυπτο, οι τέσσερις ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία του “σεβασμού της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, της στήριξης των εθνικών τους θεσμών, της απόρριψης οποιασδήποτε παρέμβασης στις εσωτερικές τους υποθέσεις και της επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις της Αιθιοπίας περιπολούν στη Μεκέλε

Ο ομοσπονδιακός στρατός της Αιθιοπίας και μια συμμαχική πολιτοφυλακή από την περιοχή Τιγκράι ελέγχουν σήμερα τη Μεκέλε, πρωτεύουσα της περιφέρειας Τιγκράι, προκαλώντας φόβους για τυχόν επέκταση της σύγκρουσης πέρα ​​από τα σύνορα της Αιθιοπίας, κυρίως στους αντιπάλους του που συνεδριάζουν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου.

Έπειτα από μήνες εντάσεων, οι μάχες άρχισαν ξανά στα τέλη Σεπτεμβρίου στη βόρεια Αιθιοπία, μεταξύ του ομοσπονδιακού στρατού από τη μια πλευρά και του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) που κυβερνά ντε φάκτο την ομώνυμη περιφέρεια από τον Απρίλιο και των παραστρατιωτικών Fano της γειτονικής επαρχίας Αμχάρα από την άλλη.

Η Αιθιοπία κατηγορεί την Ερυθραία, την Αίγυπτο και τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) ότι στηρίζουν το TPLF, με φόντο αντιπαλότητες στο Κέρας της Αφρικής, ειδικότερα όσον αφορά την Ερυθρά Θάλασσα, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Από την άλλη, η Αιθιοπία κατηγορείται ότι λειτουργεί ως βάση υποστήριξης για τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), οι οποίες συγκρούονται με τις SAF στο Σουδάν από το 2023. Επιπλέον, η Αίγυπτος θεωρεί το μεγάλο φράγμα της Αιθιοπίας στον Νείλο (GERD) ως “υπαρξιακή απειλή”, ενώ η κυβέρνηση της Σομαλίας βλέπει με κακό μάτι την προσέγγιση της Αιθιοπίας με τη Σομαλιλάνδη, μια περιοχή της Σομαλίας που αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητη το 1991.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, στο περιθώριο συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, της Ερυθραίας Ισαΐας Αφεγουέρκι και της Σομαλίας Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ, μαζί με τον ηγέτη των SAF Αμπντέλ Φάταχ αλ Μπουρχάν, συζήτησαν τις πρόσφατες “εξελίξεις στο Κέρας της Αφρικής και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας”.

Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την “επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα” και “υπογράμμισαν την ανάγκη” στο Κέρας της Αφρικής για “σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των αρχών της καλής γειτονίας και της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών”, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αιγυπτιακή προεδρία.