Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Στις 26 Αυγούστου, ένα τμήμα παγετώνα κατέρρευσε σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων στην πλευρά των Ιμαλαΐων του Νεπάλ. Η πτώση πάγου και βράχων επιταχύνθηκε σε μια απότομη κοιλάδα με περίπου 50 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, σκουπίζοντας τα συντρίμμια και μετατρέποντας τα σε μια κατολίσθηση λάσπης υψηλής ταχύτητας που χτύπησε το Gyirong στην κινεζική πλευρά μόλις επτά λεπτά αργότερα. Η δύναμη της ροής έθαψε και εξαφάνισε σε μεγάλο βαθμό τις συνοριακές εγκαταστάσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί από αυτούς ταξιδιώτες, εξακολουθούν να αγνοούνται από την κινεζική πλευρά. Πέρα από τα σύνορα στο Νεπάλ, ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Για δεκαετίες, η καθοριστική εικόνα της κλιματικής ευπάθειας ήταν το νησιωτικό κράτος με χαμηλό υψόμετρο, όπου η άνοδος της στάθμης των θαλασσών απειλεί να σβήσει ολόκληρες κοινότητες από τον χάρτη. Αυτή η απειλή είναι πραγματική και επείγουσα υπόθεση. Ωστόσο, η καταστροφική κατολίσθηση λάσπης που διέσχισε τα σύνορα Κίνας-Νεπάλ μας αναγκάζει να κοιτάξουμε πέρα από την ίσαλο γραμμή και να εξετάσουμε έναν πιο σύνθετο, πολυδιάστατο χάρτη του κλιματικού κινδύνου.

Ο εμβληματικός κίνδυνος παραμένει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Είναι αργή, αδυσώπητη και ήδη σε εξέλιξη. Οι παράκτιες μεγαλουπόλεις από τη Σαγκάη μέχρι τη Βομβάη και τη Νέα Υόρκη επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε θαλάσσια τείχη και φράγματα για τα κύματα. Τα μικρά νησιωτικά κράτη διερευνούν συνθήκες μετεγκατάστασης και αγοράζουν γη στο εξωτερικό ως μορφή ασφάλισης για την κλιματική αλλαγή. Η ίδια η προβλεψιμότητα αυτής της απειλής έχει επιτρέψει στις κοινωνίες να αναπτύξουν θεσμικές απαντήσεις.

Ο δεύτερος, πιο άμεσα αισθητός κλιματικός κίνδυνος είναι οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι καταστροφικές πλημμύρες που προκαλούν. Για αρκετά χρόνια, παραδοσιακά ξηρότερες περιοχές, όπως το Πεκίνο και μεγάλα τμήματα της ενδοχώρας της Κίνας, έχουν υποστεί αιφνιδιαστικές πλημμύρες που κατέστρεψαν τις υποδομές, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και εκθέτοντας τα όρια των αστικών συστημάτων αποστράγγισης που δεν είχαν σχεδιαστεί ποτέ για την ένταση της βροχής που πέφτει τώρα από μια θερμότερη ατμόσφαιρα.

Ο τρίτος κίνδυνος είναι η ξηρασία. Αυτό το καλοκαίρι, μια σοβαρή και επίμονη ξηρασία, σε συνδυασμό με πρωτοφανή κύματα καύσωνα, δημιούργησε κρίση σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων ώθησε τις κύριες πλωτές οδούς, συμπεριλαμβανομένων των Ρήνου, Δούναβη και Λίγηρα, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διαταράσσοντας τις ποτάμιες μεταφορές και αναγκάζοντας τα φορτηγά πλοία να μειώσουν τα φορτία τους. Από μόνη της η Γαλλία αντιμετωπίζει απώλειες που σχετίζονται με τη θερμότητα, οι οποίες εκτιμώνται σε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, και μια προβλεπόμενη μείωση της απόδοσης του καλαμποκιού κατά 35%. Σε όλη την Ευρώπη, οι χαμηλές στάθμες των ποταμών και οι πυρκαγιές έχουν αποκαλύψει μη εκραγέντα πυρομαχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία είχαν βυθιστεί ή θαφτεί για πολύ καιρό – μια ακόμη έντονη υπενθύμιση του πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη βαθιά τη ζωή μας.

Η καταστροφή στο Gyirong έφερε στο προσκήνιο μια τέταρτη απειλή. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτά τα γεγονότα «κρυοϋδρολογικούς κινδύνους» – καταστροφές που προκύπτουν από αποσταθεροποιημένους πάγους, χιόνια και νερά από το λιώσιμο τους, σε τόπους με ταχέως θερμαινόμενες ορεινές περιοχές.

Η περιοχή μεγάλου υψομέτρου στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, η οποία εδώ και καιρό εκτιμάται από τους ταξιδιώτες για τις εντυπωσιακές κορυφές της που καλύπτονται από πάγο, θερμαίνεται σημαντικά ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από το 1981, ο αριθμός των ημερών χιονοκάλυψης στο νότιο Θιβέτ έχει μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 12,36 ημέρες ανά δεκαετία. Μεταξύ 1985 και 2020, το οροπέδιο Qinghai-Θιβέτ έχασε περίπου το 18% της παγετωνικής του έκτασης.

Η πρόσφατη καταστροφή ήταν μια κλασική κρυοϋδρολογική αλυσίδα φαινομένων: ένα ρήγμα παγετώνα σε μεγάλο υψόμετρο πυροδότησε μια χιονοστιβάδα πάγου που εξελίχθηκε γρήγορα σε μια ροή συντριμμιών υψηλής ταχύτητας. Ταξιδεύοντας περίπου 22 χιλιόμετρα σε λίγα λεπτά, η κατολίσθηση λάσπης χτύπησε το Gyirong και ισοπέδωσε σε μεγάλο βαθμό τις συνοριακές εγκαταστάσεις. Η ακραία ταχύτητα δεν άφησε ουσιαστικά κανένα περιθώριο για έγκαιρη προειδοποίηση.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το 2022, μια κατάρρευση παγετώνα στην κορυφή Marmolada της Ιταλίας σκότωσε 11 ορειβάτες. Το 2025, μια κατολίσθηση βράχου και κατάρρευση πάγου στο ελβετικό χωριό Blatten στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ακόμη και μετά την εκκένωση της περιοχής. Οι Άλπεις, όπως και τα Ιμαλάια, γίνονται ολοένα και πιο ασταθείς καθώς το μόνιμα παγωμένο έδαφος (permafrost) λιώνει και οι παγετώνες υποχωρούν. Η Ευρώπη είναι από τις ηπείρους που θερμαίνονται ταχύτερα.

Οι ορεινές κοινότητες αντιμετωπίζουν τώρα μια απειλή που είναι ξαφνική, καταστροφική και συχνά σχεδόν απρόβλεπτη. Η καταστροφή στο Gyirong δείχνει ότι ένας πλανήτης που θερμαίνεται λιώνει επίσης το μόνιμα παγωμένο έδαφος του και αναγκάζει τους πάγους να υποχωρήσουν, αφαιρώντας τη δομική «κόλλα» που κάποτε τους συγκρατούσε στις απότομες βουνοπλαγιές. Ένα θερμό κύμα, μια δυνατή βροχή ή ένας μικρός σεισμός μπορούν τώρα να προκαλέσουν πολύ πιο καταστροφικά αποτελέσματα από ό,τι μια γενιά πριν.

Για τις ορεινές κοινότητες Χίντου Κους στα Ιμαλάια, τις Άλπεις και τις Νότιες Άλπεις της Νέας Ζηλανδίας καθώς και την Αλάσκα, αυτή είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διευρύνουμε τη φαντασία μας για την κλιματική ευπάθεια ώστε να συμπεριλάβει και τις κοιλάδες κάτω από τα βουνά που καταρρέουν.

Ωστόσο, ακόμη και καθώς αυτοί οι υπαρκτοί κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται και αφαιρούν ζωές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εθνικότητα ή η ιδεολογία, ο κόσμος εξακολουθεί να μαστίζεται από διακρατική εχθρότητα. Αντιμέτωποι με μια πλανητική κρίση που δεν σέβεται σύνορα, γιατί εξακολουθούμε να αφιερώνουμε τόση ενέργεια στην αντιπαλότητα αντί για την κοινή ανθεκτικότητα;

Ο κόσμος έχει περάσει δεκαετίες προετοιμαζόμενος για την άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Είναι καιρός να προετοιμαστούμε κι εμείς για την πτώση των βουνών και να αναγνωρίσουμε ότι ο πραγματικός εχθρός είναι αυτός που μας απειλεί όλους.

Πηγή: South China Morning Post