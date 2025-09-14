Χιλιάδες Πολωνοί εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο πολωνικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει τα τμήματά του με επαγγελματίες και εθελοντές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Για πολλούς στην Πολωνία – που υπέφερε από δεκαετίες κυριαρχίας της Μόσχας υπό τη Σοβιετική Ένωση – ο φόβος της ρωσικής εχθρότητας είναι έντονος. Αυτές οι ανησυχίες εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε, αυτή την εβδομάδα, τις δυτικές χώρες, για «συναισθηματική υπερφόρτωση» και εχθρότητα προς τη Ρωσία, που όπως είπε δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με τα drones.

Περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Γκζεγκόζ Βαβζίνκιεβιτς, που είναι ο επικεφαλής του Κεντρικού Στρατιωτικού Κέντρου Πρόσληψης της Πολωνίας.

Αναμένει ότι περίπου 40.000 εθελοντές θα ολοκληρώσουν την στρατιωτική τους εκπαίδευση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο των 16.000, το 2022, κι αυτό σημαίνει αύξηση της δημόσιας συμμετοχής, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει σχεδόν διπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες από 2,2% του ΑΕΠ σε 4,7% φέτος (το υψηλότερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών μεταξύ των 32 χωρών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία).

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο — που έχει αμφισβητήσει τη βούλησή του να υπερασπιστεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ — έχει αναζωπυρώσει τους ευρωπαϊκούς φόβους σχετικά με την αξιοπιστία των δεσμεύσεων ασφαλείας των ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, που μεγάλωσε υπό τον κομμουνιστικό έλεγχο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καλώντας τους ηγέτες της Ευρώπης να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνά της.